Пожежа і вибух на тракторному заводі у Челябінську: там могли ремонтувати військову техніку
У Челябінську ввечері стався потужний вибух. Після цього відбулася пожежа, дим від якої було видно за квартали.
Інцидент стався у неділю, 26 листопада. Соцмережами ширяться фото та відео з місця подій у російському Челябінську.
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Подробиці інциденту у Челябінську
Наприкінці тижня на території Челябінського тракторного заводу сталася пожежа. Російські ЗМІ повідомляли, що перед цим там пролунав вибух. За попередніми даними, там міг вибухнути трансформатор.
У самому Челябінську через цей інцидент вже почалися проблеми. Так, у місцевих жителів зникла вода. А ще росіяни поскаржилися на перебої у подачі електроенергії.
У деяких росіян сталася паніка через цей вибух та пожежу.
Обережно! На цих кадрах присутня ненормативна лексика російською!
Росіяни нервують через вибух у Челябінську: дивіться відео
Сам момент вибуху теж потрапив на відео.
Потужний вибух на заводі у Росії: дивіться відео
Як можна побачити на інших кадрах, цей вибух жителі Челябінська бачили за кілометри від заводу.
Потужний вибух на тракторному заводі: дивіться відео
Як пишуть опозиційні медіа, на цьому підприємстві росіяни могли ремонтувати важку військову техніку. У радянські часи там, попри назву, створювали танки.До слова, проти цього заводу Україна та США ввели санкції у 2023 році. Причина: спеціалізація підприємства на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб збройних сил країни-агресорки.
МНС держави-терористки відзвітувало про ліквідацію пожежі. А пропагандистські медіа Кремля заявили про відсутність постраждалих.
У Росії постійно щось палає та вибухає
- Не так давно у Волгограді пролунали вибухи на заводі з виробництва радіаторів, після чого на підприємстві сталася пожежа. Відомо про двох постраждалих, яких ушпиталили у стані середньої тяжкості.
- Також під Волгоградом сталися вибухи на території військової частини. Крім цього, там горів склад зі зброєю.
- Як повідомлялося раніше, на хімічному заводі у Брянській області теж пролунали вибухи. Це підприємство має відношення до виробництва аеробалістичних ракет "Кинджал".