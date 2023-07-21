Пожежа, вибухи, зникло світло: що трапилось в тимчасово окупованому Сімферополі

Ввечері у мережі почали публікувати відео, на яких помітно пожежу та вибухи. Місцеві телеграм-канали написали, що у тимчасово окупованому Сімферополі спалахнули декілька магазинів.

Також почали писати про детонацію кисневих балонів. Справді, на опублікованих у телеграм-каналах кадрах чутно звуки вибухів, помітно пожежу і густий чорний дим. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав, що вибухи пролунали на вулиці Балаклавській, пише 24 Канал.

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Що відбувалось в тимчасово окупованому Сімферополі

Сімферополь. Вулиця Балаклавська. Як справи? Щось з обличчям?

– зіронізував Андрющенко.

Російські пропагандистські телеграм-канал поспішили написати, що нібито пожежа спалахнула в продуктовому магазині. Мовляв, вже станом на 18:15 21 липня вогонь локалізували.

У місцевих телеграм-каналах також написали, що пожежа була в продуктовому магазині Сімферополя на вулиці Балаклавській. Окрім того, зазначили, що після того, як пожежа охопила пивний магазин та аптеку, почали вибухати кисневі балони. Однак це непідтверджені дані.

Вибухи в Сімферополі 21 липня: дивіться відео

У Сімферополі лунали вибухи: дивіться відео

За непідтвердженими даними, у Сімферополі вибухнули кисневі балони: дивіться відео

Вибухи в Сімферополі: дивіться відео

Пропагандисти написали, що, за попередніми даними, у будівлі вибухнув лічильник. Саме тому загорілись три магазини на 400 квадратних метрах. Район залишився без світла. У ворогів традиційно ніхто нібито не постраждав.

У телеграм-каналах показали фото з місця пожежі

У Сімферополі згорів "Фермерський острівець" із пивним магазином та аптекою на Балаклавській вулиці. Вибухають (станом на 18:21 21 липня – 24 Канал) кисневі балони,

– заявили у ворожих телеграм-каналах.

В Криму понад добу детонували снаряди на Старокримському полігоні

У ніч проти 19 липня у Криму пролунали вибухи на Старокримському полігоні, що у Кіровському районі тимчасово окупованого Криму.

Як наслідок, так званій окупаційній владі довелось евакуйовувати місцевих мешканців. Зокрема, російські загарбники евакуювали понад 2 тисячі місцевих з чотирьох населених пунктів – Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

Також ворогам довелось перекрити трасу "Таврида", яка в окупантів вважається дорогою "федерального значення". Вона сполучає в Криму Керч, Сімферополь та Севастополь.

Боєприпаси на полігоні в окупованому Старому Криму детонували понад добу. Хоч росіяни переконували ввечері 20 липня, що нібито вже відчувається "суттєве зниження частоти детонації".