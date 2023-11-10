Масштабну пожежу у Вінниці гасили аж до ранку: рятувальники показали відео

Ввечері 9 листопада у Вінниці спалахнула пожежа. Рятувальники ліквідували її аж зранку наступного дня.

Рятувальники нарешті загасили масштабну пожежу на складах у Вінниці. На щастя, постраждалих немає.

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У Вінниці загасили масштабну пожежу на складах

Площа пожежі, яка спалахнула 9 листопада, сягала близько 1 тисячі квадратних метрів. Станом на ранок 10 листопада площа складала вже 100 квадратних метрів. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося аж о 8 ранку.

Рятувальники показали кадри, як боролися з небезпечною стихією.

Кадри ліквідації пожежі у Вінниці: дивіться відео

Роботи досі тривають

Хоч пожежу рятувальники ліквідували, роботи досі тривають. Наразі проводиться проливка та розбір конструкцій.

Що відомо про пожежу у Вінниці