У Вишгородському районі на Київщині не допустили поширення вогню

У Київській області спалахнула пожежа. Вогнеборці змогли локалізувати її та не допустити поширення вогню.

У Вишгородському районі у Київській області вдалося локалізувати пожежу в природній екосистемі. Пожежники працювали над ліквідацією займання.

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Не допустили поширення вогню

Зараз ситуація контрольована завдяки діям пожежників. Здійснювалось гасіння займання лісової підстилки окремими осередками.

Вдалося не допустити поширення вогню на лінії електропередач. Це могло мати негативні наслідки.

На місці працювали підрозділи ДСНС та працівники лісгоспу. До гасіння залучалось близько 60 осіб та 14 одиниць техніки.

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