Горіли склади зі зброєю: відомо про наслідки пожежі на військовій частині у Росії
Вночі 16 листопада у Волгоградській області спалахнув один з військових об'єктів, що належить міноборони Росії. Стало відомо, що горів склад зі зброєю та боєприпасами.
У ГУР підтвердили, що 16 листопада ворог справді позбавився одного арсеналу. Російська влада ж офіційно підтвердила лише пожежу, не вказавши на її причину.
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Деталі нічного палахкотіння
В ніч на 16 листопада, близько 01:00 зайнялась пожежа на об’єкті міністерства оборони Росії поблизу населеного пункту Котлубань, що розташований за 40 кілометрів від Волгограда. Загасити вогонь вдалося лише близько 5 ранку.
Російські пабліки пишуть, що з території військової частини евакуювали понад 600 осіб, у тому числі троє дітей. Жителі селища стверджують, що чули характерний звук безпілотника, після чого пролунав вибух.
Нічні вибухи поблизу Котлубані: дивіться відео
Ймовірно, вибухав арсенал ГРАУ військової частини під номером 57229-51, де розташовується склад артилерійських боєприпасів. У ГУР офіційно не підтвердили, що загоряння стало наслідком українських безпілотників. Саме селище розміщене в більш ніж 500 кілометрах від можливого місця запуску БпЛА з української території.
Не можемо ані підтвердити, ані спростувати (причетність України – 24 Канал), але ще одного арсеналу ворог сьогодні позбавився,
– наголосив представник ГУР Юсов.
Офіційно місцева влада підтвердила факт пожежі, однак заявила, що жодних пошкоджень немає. Там додали, нібито ще з'ясовують причину раптового загоряння. Родичі росіян, що служили у тій частині, повідомляють, що не можуть додзвонитися до військових. У селищі фіксують перебої зі зв'язком.
Пожежа на російському військовому об'єкті: дивіться відео
Регулярні вибухи у Росії
- Росіяни 15 листопада скаржилися, що нібито дрон атакував пороховий завод в Тамбовській області. За словами пропагандистів, безпілотник пошкодив частину покрівлі цеху змішування маси.
- Перед цим вибухи чули поблизу військової частини у Краснодарській області – там також виникла пожежа. Також місцеві писали, що, ймовірно, вогонь спалахнув на лісопильні, яка розташована на території об'єкта.
- У ніч на 11 листопада безпілотник нібито "впав і вибухнув" на території "Конструкторського бюро машинобудування" в Коломні. Варто додати, що на цьому заводі виготовляють комплекси "Іскандер-М" та ракети "Кинджал".