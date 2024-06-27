У Ярославській області сталася масштабна пожежа: росіяни кажуть, що горів склад

У Ярославській області Росії вдень 27 червня спалахнула масштабна пожежа. Росіяни писали, що там, імовірно, горів склад.

На місці пожежі також був величезний стовп диму. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Ярославській області масштабно горів склад

Російські пропагандисти писали, що у місті Любім у Ярославській області горів склад із взуттям на вулиці Радянській. За даними окупантів, вогонь охопив 4 800 квадратних метрів, також у будівлі частково впала покрівля.

У Ярославській області була масштабна пожежа: дивіться відео

Згодом в міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії казали, що насправді вогонь спалахнув на складі з гумою. Вочевидь росіяни самі не до кінця визначилися, де саме була пожежа, хоча палало потужно.

МНС Росії також поширило кадри, як гасить пожежу на цьому складі

Пожежники гасять пожежу на складі в Ярославській області: дивіться відео

Раніше у Московській області у місті Фрязіно масштабно спалахнула будівля науково-дослідного інституту "Платан". Причиною займання, за даними росіян, став аварійний режим роботи електромережі інституту.

Днем пізніше в "Платані" знову спалахнула пожежа. Також була наявна інформація про можливий обвал будівлі інституту.