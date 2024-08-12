Поки Україна не контролює ЗАЕС, ризик ядерної аварії є жахливою реальністю, – глава МЗС Естонії

Поки Україна не відновить контроль над окупованою росіянами Запорізькою атомною електростанцією, високий ризик ядерної аварії залишається жахливою реальністю.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Свій допис він опублікував на тлі інформації про пожежу, яка спалахнула на ЗАЕС 11 серпня.

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Ризик ядерної аварії залишається реальністю

Після пожежі на градирні Цахкна підтримав Україну й попередив Європу та весь світ про небезпеку, яку власноруч створюють росіяни.

Поки Україна не відновить територіальну цілісність і не відновить контроль над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшим ядерним об'єктом Європи – постійне розпалювання страхів і високий ризик ядерної аварії залишаються жахливою реальністю,

– написав Цахкна на своїй сторінці в X.

Наразі радіаційний фон перебуває в нормі, однак у ЗАЕС наголошують, що деградація систем і елементів станції з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію.

До слова, раніше міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що пожежа на Запорізькій АЕС є провокацією росіян, які зараз фактично контролюють станцію. За його словами, окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових.