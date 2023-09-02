Пожежа в заповіднику "Асканія-Нова": вогонь охопив 7 тисяч гектарів території, горіло 10 годин

В окупованому росіянами заповіднику "Асканія-Нова" горить уже вдруге за два тижні. Перед тим пожежа була 22 серпня.

У біосферному заповіднику "Асканія-Нова" палало близько 7 тисяч гектарів ділянки "Південна". Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Що відомо про займання

У міністерстві виклали відео пожежі та підкреслили: "шлях до припинення нищення природи через війну – імплементація Формули миру Володимира Зеленського, а саме пункту 8 "Екологічна безпека".

Пожежа в Асканії-Новій: дивіться відео

Р️осійські пропагандистські ЗМІ назвали пожежу "другою великою" за останній час. Причиною буцімто став удар блискавки, а сильний вітер поширив полум'я на велику заповідну територію.

Займання загасили, але вогонь палав 10 годин. Цілих 10 годин нищилася унікальна, рідкісна, безцінна ділянка українського степу. Пропагандисти запевняють, що "жертв серед рідкісних видів тварин нема".

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22 серпня в Асканії сталася пожежа на ділянці "Великий Чапельський під" – це низина, яку періодично заливає водою, тож там комфортно почуваються водолюбні рослини. Територія занесена до міжнародного списку Рамсарської конвенції про охорону водно-болотних угідь. Вона є домівкою для багатьох рідкісних та зникаючих рослин і тварин. У серпні згоріло близько 300 гектарів заповідного степу в "Асканії-Новій".

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Пожежі на острові Джарилгач

5 серпня повідомляли, що вже п'ять днів палає цінна степова ділянка на острові Джарилгач. Острів окупований росіянами з перших днів повномасштабного вторгнення. Він відомий унікальною природою, для збереження якої створили Національний природний парк "Джарилгацький".

Горіла зона абсолютної заповідності у національному парку, де обмежене навіть відвідування людьми. Ця ділянка отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку. Там зосереджена основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних степових тварин, які є на острові, а також найбільша кількість копитних, що мешкають на Джарилгачі.

Джарилгач – найбільший незаселений острів України, одне з небагатьох місць, де зберігся первинний нерозораний степ. Там багата природа: є сотні озер, прибережні солончаки із лікувальними грязями та білосніжні пляжі. Острів розташований між двома затоками Чорного моря – Джарилгацькою та Каркінітською. До окупації часто можна було зустріти зграї дельфінів, а на унікальних водно-болотних угіддях острова жили пелікани та кулики. Лебеді та качки відпочивали на острові під час міграційних перельотів. Тепер це все знищує Росія.