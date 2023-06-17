У Києві вибухнув газ у машині, що була на АЗС: моторошні кадри
У Києві на заправці в легковій автівці вибухнув газ. Машина одразу загорілася – у кількох метрах стояли резервуари з паливом.
Моторошне відео вибуху опублікували у соцмережах Києва. Про це пише 24 Канал.
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Подробиці інциденту
Подія трапилась 16 червня на АЗС на Скляренка. Попередньо, в авто загорівся газовий балон. На щастя, працівники заправки відреагували швидко, завдяки чому трагедії вдалося уникнути.
На відео видно, як на заправці в легковому авто спалахнув капот. Водій не зрозумів, що відбувається. Проте працівники АЗС не розгубились та швидко почали гасити загоряння.
Пожежа на АЗС в Києві: дивіться відео
Зауважимо, що остання масштабна пожежа у Київській області була 4 червня.
Попередні пожежі у Києві
- 4 червня у Вишгороді було таке велике полум'я, що стовп сірого диму було видно навіть у Києві. Згодом стало відомо, що у полі неподалік Вишгорода почали горіти пластикові труби. Наразі причина пожежі невідома. На щастя, постраждалих немає, проте дим було видно аж з Хрещатика.
- До цього, наприкінці травня, пожежа спалахнула в Солом'янському районі столиці. Вогонь охопив 50 квадратних метрів, проте рятувальники швидко приборкали полум'я.