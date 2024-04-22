У Воронежі масштабна пожежа: горить завод "ЕНІКмаш-В"

У російському Воронежі сталась сильна пожежа на заводі "ЕНІКмаш-В" який спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні. Площа займання складає 3 тисячі квадратних метрів.

Російські телеграм-канали поширили уже фото та відео з місця пожежі. Водночас росіяни не можуть домоввитись між собою щодо інформації про пожежу. Подають різні дані щодо площі займання та інформації про потерпілих.

Дивіться також Росію масовано атакують дрони: БпЛА "ловили" в Калузькій, Тульській і Московській областях

Водночас телеграм-канал Mash повідомив, що площа пожежі нібито складає 100 квадратних метрів, а не 3 тисячі. Мовляв 3 – це площа цеху, де сталось загоряння.



Масштабна пожежа у Воронежі / Фото з телеграм-каналів

Крім того, за даними цього каналу, без потерпілих не минулось – відомо про щонайменше двох постраждалих унаслідок пожежі.

Пожежа на заводі у Воронежі: відео

Зазначають, що займання сталось у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності.

Водночас російське МНС пише, що на місці працюють 64 спеціалісти й 20 одиниць техніки. Наразі інші подробиці ситуації не повідомляють.

Завод "ЕНІКмаш-В" заснували ще у 1955 році. Наразі він розвиває розробки технології гарячого об'ємного штампування. Зокрема, на ньому виготовляють різне обладнання для роботи з металами, окремі вузли та деталі.