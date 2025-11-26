На жаль, є інформація про загиблих та постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про пожежу в багатоповерхівці у Гонконзі?

Повідомлення про пожежу надійшло 26 листопада о 14:51 за місцевим часом. Через менше, ніж годину рівень пожежі було підвищено до 4 (о 15:34 за місцевим часом) – це другий за ступенем серйозності. Вже згодом його підвищили до 5-го рівня – найсерйознішого.

Так, у Гонконзі масштабна пожежа охопила багатоповерхівки. Сильне полум'я швидко поширилося по бамбукових риштуваннях житлового масиву, зведених для зовнішніх ремонтних робіт.

Пожежна служба повідомила Reuters, що поки що не знає, скільки людей може залишатися всередині комплексу. Інформаційне агентство також повідомляє, що, за даними громадського мовника RTHK, який посилався на поліцію, кілька людей опинилися в пастці та залишаються заблокованими.

Загалом житловий комплекс складається з 1984 квартир і вміщує близько 4000 мешканців.

На фотографіях з житлового масиву Ван Фук Корт у Тай По, Гонконг, видно дим, що клубочиться з багатоповерхівок.

Палає житловий комплекс в Гонконзі / Скриншоти з відео, фото BBC

Спершу повідомляли, що щонайменше 4 людини загинули, троє перебувають у критичному стані, одна – у важкому стані, а стан ще однієї стабільний. Серед загиблих є пожежник, який боровся з вогнем.

Згодом, за даними влади Гонконгу, кількість загиблих внаслідок пожежі різко зросла з 4 до 13. Відомо, що 15 людей зазнали поранень внаслідок пожежі в житловому комплексі.

До слова, в BBC пишуть, що минуло 17 років з моменту останньої пожежі 5-го ступеня у Гонконзі. У 2008 році в Корнуолл-Корті, що знаходиться в районі Монг-Кок, сталася пожежа. Під час цього інциденту загинули 4 людини.

