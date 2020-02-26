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      Пожежу на Троєщині в Києві загасили: фото і відео

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      Пожежа на Троєщині в Києві 26 лютого - відео / Кадр з відео

      В Києві на Троєщині 26 лютого ввечері виникла велика пожежа. Горіла територія автогаражного кооперативу на вулиці Електротехнічній.

      "На Троєщині щось серйозно палає. Кажуть, що це гаражі (СТО), що паралельно вулиці Закревського. Інформація уточнюється", – повідомили у фейсбук-спільноті "Киев Оперативный".

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      За попередніми даними, на території гаражного кооперативу в районі вулиць Закревського та Електротехнічної горять 4 вантажівки, повідомив "Информатор" з посиланнями на рятувальників.

      Згодом рятувальники повідомили, що горіла територія автогаражного кооперативу. Загорілись піддони і тара на площі 100 квадратних метрів. При цьому вогонь поширився на вантажні автопричепи.

      О 19:42 вононь вдалось локалізувати, а вже о 20:14 пожежу загасили повністю.

      На місці працювали 4 одиниці основної та спецтехніки ДСНС та 18 надзвичайників.

      Причини займання встановить слідство.

      Дивіться відео пожежі на Троєщині 26 лютого:

      пожежа на Троєщині 26 лютого фото Київ
      Пожежа на Троєщині 26 лютого / Фото з фейсбук-спільноти "Троещина"

      пожежа на Троєщині 26 лютого фото пожежі
      Пожежа на Троєщині 26 лютого / Фото з фейсбук-спільноти "Троещина"

      Станом на 20:00 користувачі фейсбук-спільноти "Троещина" повідомляли, що рятувальникам вдалося загасити пожежу.

      пожежа Троєщина фото 26 лютого
      Листування про пожежу на Троєщині у фейсбук-спільноті 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Зараз. Гаражи на Закревського.

      A post shared by Troeshchina INSTA (@troeshchinainsta) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Горят гаражы на Быкова на противоположной стороне

      A post shared by Troeshchina INSTA (@troeshchinainsta) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Гаражи горят на улице Николая Закревского

      A post shared by Troeshchina INSTA (@troeshchinainsta) on

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Пожежа
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