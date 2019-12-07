Пожежа в коледжі на Троїцькій у Одесі: поховали першу жертву – фото

У селі Новомиколаївка, що в Кілійському районі Одеської області, відбувся похорон першої жертви пожежі в коледжі на Троїцькій в Одесі. Мовиться про 17-річну студентку Ксенію Бабенко.

Як пише видання "Бессарабия INFORM", траурна процесія пройшла у дворі школи, де вчилася Ксенія. Закінчила вона це навчальний заклад зовсім нещодавно – у 2018 році. Також тут її мама працює вчителькою.

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Провести дівчину в останню путь прийшли жителі не тільки її рідного села, а й сусідніх. Вони згадують Ксенію як відмінницю, прекрасну, сміхотливу та жваву дівчинку. Прощаючись з нею, ніхто не міг стримати сліз.

На Одещині відбувся похорон першої жертви пожежі в коледжі на Троїцькій – 17-річної Ксенії Бабенко

До слова, напередодні, 6 грудня, з-під завалів витягли тіла ще двох жертв – попередньо, чоловіка та жінки. До цього рятувальникам вдалося витягти ще одну жінку. Як з’ясувалося, це викладачка коледжу. У мережі пишуть, що її ім’я – Бортюк Ганна Леонідівна. Викладала вона вищу математику та інформатику. Загалом унаслідок пожежі постраждали близько 30 осіб.

Що відомо про Ксенію Бабенко

Про її смерть повідомили одразу після трагедії. Під час пожежі вона вистрибнула з вікна, її привезли в лікарню в агональному стані. Ксенія померла через 15 хвилин після госпіталізації.

Відомо, що в 2015 році, перебуваючи в 6-му класі, дівчинка зайняла одне з призових місць у конкурсі "Кращий щоденник". В 2018 році Ксенія закінчила 9-й клас школи в селі Новомиколаївка та вступила до Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі.



Загибла 17-річна студентка колежу Ксенія Бабенко

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Що відомо про пожежу в коледжі в Одесі