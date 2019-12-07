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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Пожежа в коледжі на Троїцькій у Одесі: поховали першу жертву – фото

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      На Одещині поховали 17-річну Ксенію Бабенко, першу жертву пожежі в коледжі на Троїцькій у Одесі / "Бессарабия INFORM"

      У селі Новомиколаївка, що в Кілійському районі Одеської області, відбувся похорон першої жертви пожежі в коледжі на Троїцькій в Одесі. Мовиться про 17-річну студентку Ксенію Бабенко.

      Як пише видання "Бессарабия INFORM", траурна процесія пройшла у дворі школи, де вчилася Ксенія. Закінчила вона це навчальний заклад зовсім нещодавно – у 2018 році. Також тут її мама працює вчителькою.

      Радимо ознайомитися! Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

      Провести дівчину в останню путь прийшли жителі не тільки її рідного села, а й сусідніх. Вони згадують Ксенію як відмінницю, прекрасну, сміхотливу та жваву дівчинку. Прощаючись з нею, ніхто не міг стримати сліз.

      На Одещині відбувся похорон першої жертви пожежі в коледжі на Троїцькій – 17-річної Ксенії Бабенко 

      До слова, напередодні, 6 грудня, з-під завалів витягли тіла ще двох жертв – попередньо, чоловіка та жінки. До цього рятувальникам вдалося витягти ще одну жінку. Як з’ясувалося, це викладачка коледжу. У мережі пишуть, що її ім’я – Бортюк Ганна Леонідівна. Викладала вона вищу математику та інформатику. Загалом унаслідок пожежі постраждали близько 30 осіб.

      Що відомо про Ксенію Бабенко

      Про її смерть повідомили одразу після трагедії. Під час пожежі вона вистрибнула з вікна, її привезли в лікарню в агональному стані. Ксенія померла через 15 хвилин після госпіталізації.

      Відомо, що в 2015 році, перебуваючи в 6-му класі, дівчинка зайняла одне з призових місць у конкурсі "Кращий щоденник". В 2018 році Ксенія закінчила 9-й клас школи в селі Новомиколаївка та вступила до Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі.


      Загибла 17-річна студентка колежу Ксенія Бабенко

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      Що відомо про пожежу в коледжі в Одесі

      • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
      • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.
      • Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
      • Внаслідок пожежі загинула студентка коледжу – 17-річна Ксенія Бабенко. Щодо потерпілих, то постраждали не лише студенти, зокрема неповнолітні, а і викладачі закладу та рятувальники.
      • За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловивили версію, що пожежа могла виникнути несправний подовжувач.
      • У зв'язку з трагедією в Одесі оголосили 5 та 6 грудня днями жалоби.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини Одеси Жертви Втрати
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