Росіяни ще не уявляють з чим зіштовхнулися, – Тизенгаузен про пожежі в Росії

Незважаючи на зиму, в Росії дуже спекотно. Все через пожежі, які досить часто виникають у різних містах країни-терористки.

Такі події – лише початок. Про що в розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Це тільки початок

Невідомі у трьох областях Росії спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які росіяни використовують для логістики своїх окупаційних військ. За повідомленням, таке трапилося вже не вперше. Тим часом у ГУР зазначили, що "рух опору набирає обертів".

"Вирішили не церемонитися з росіянами. Українці завжди були сильні в партизанській війні. Тому росіяни не уявляють із чим вони зіткнулися. Горітимуть шафи, сходитимуть з колій потяги, підриватимуться важливі підприємства оборонного комплексу, горітимуть літаки. Все це буде і це тільки початок для росіян", – прокоментував останні події Тизенгаузен.

17 січня у місті Шахти Ростовської області Росії сталася пожежа на поліефірному заводі. Очевидці встигли зафіксувати момент потужного вибуху і процес горіння. З їхніх слів, перед вибухом на завод "щось прилетіло". Попередньо відомо про 11 постраждалих.

Один з російських пропагандистів заявив, що завод атакували ЗСУ, але згодом він "дав задню" своїм словам. Натомість у Москві кажуть про спалах у цеху з виробництва наповнювачів для матраців та подушок.

"Це тільки початок. Переможні реляції від росіян ми почуємо, але останній час я моніторю їхні телеграм-канали і там зовсім не переможні настрої", – додав політтехнолог.

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