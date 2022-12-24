У Росії знову "підгорає": у Мурманську сталася пожежа на базі постачання
На території Росії чи не щодня стаються пожежі. Вже вдруге за тиждень масштабний вогонь спалахнув у Мурманську.
Як повідомляють російські телеграм-канали, у Мурманську гасять пожежу на базі постачання "Фактор". Підприємство займається постачанням спецодягу та засобів індивідуального захисту, передає 24 канал.
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Які обставини пожежі
Зазначають, що площа загоряння поширилась на 500 метрів квадратних. З місця пожежі вивезли п'ять газових балонів.
Варто додати, що на складі підприємства зберігаються у великій кількості лакофарбові матеріали. Вони ускладнюють завдання пожежникам.
На місці працюють пожежники, загоряння вже локалізували. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.
У Мурманську горить "Фактор" / Фото російських телеграм-каналів
Пожежа охопила площу 500 метрів квадратних: дивіться відео
Інші пожежі в Росії
- Цікаво, що напередодні у Москві вибухнули газові балони. На території Всеросійського інституту легких сплавів спалахнув ангар. Площа полум'я складає 100 метрів квадратних. А ще пізніше надійшла інформація про те, що відкрите горіння вдалося ліквідувати.
- Кілька днів тому шалене полум'я спалахнуло у Чувашії. Там загорівся газопровід. Масштаби пожежі були вражаючими, а дим, який здійнявся до неба, виднівся з сусідніх сіл.
- 22 грудня у російському Мурманську спалахнула пожежа на крейсері "Адмірал Кузнєцов". У цей час єдиний авіаносець Росії якраз перебував на ремонтному заводі "Звездочка".
- 15 грудня "бавовна" навідалася до нафтобази в Ангарську. Спочатку був потужний вибух, після якого спалахнула чимала пожежа.