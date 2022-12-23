Палало не лише в Москві: у Саратовській області горів військкомат
У Росії ледь не щодня щось палає. У п'ятницю, 23 грудня, в Москві загорілась військова частина, а у Саратовській області – військкомат.
За інформацією російських ЗМІ, в Саратовській області невідомі вчинили пожежу. Вогонь охопив будівлю військового комісаріату у селі Івантіївка на вулиці Кооперативній, інформує 24 канал.
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Згорів кабінет чергового
Як повідомляють, невідомі намагалися підпалити кабінет чергового. Правоохоронці знайшли там пластикову пляшку із залишками бензину та, ймовірно, олії.
Пожежу вдалося загасити до того, як вона перейшла до інших приміщень, але кабінет сильно постраждав від вогню. Поліція наразі шукає паліїв.
В Москві горіла військова частина
Цікаво, що вранці цього ж дня у столиці Росії загорілась військова частина. За попередніми даними, вогонь спалахнув у гаражних боксах, які розташовані на території частини у московському Східному адміністративному окрузі.
За наявною інформацією, площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. До гасіння довелося залучити близько десятка пожежних бригад. Як відомо, постраждалих немає.
В Росії постійно щось палає: останні новини
- 18 грудня в Росії спалахнула пожежа на нафтогазоконденсатному родовищі в Іркутську. Місцеві телеграм-канали Іркутська писали, що площа поширення вогню понад одну тисячу квадратних метрів. Однак потім ворожа влада це заперечила та констатувала, що горить 400 "квадратів". Окрім того, за попередніми даними, постраждала одна людина.
- Пізніше, 22 грудня, у російському Мурманську спалахнула пожежа на крейсері "Адмірал Кузнєцов". У цей час єдиний авіаносець Росії якраз перебував на ремонтному заводі "Звездочка".
- 15 грудня "бавовна" навідалася до нафтобази в Ангарську. Спочатку був потужний вибух, після якого спалахнула чимала пожежа.
- Також у ніч проти 9 грудня ранок під Москвою почався з масштабної пожежі, яка супроводжувалася вибухами газових балонів. Трапилося це у торговому центрі "Мега Хімки".