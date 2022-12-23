Палало не лише в Москві: у Саратовській області горів військкомат

У Росії ледь не щодня щось палає. У п'ятницю, 23 грудня, в Москві загорілась військова частина, а у Саратовській області – військкомат.

За інформацією російських ЗМІ, в Саратовській області невідомі вчинили пожежу. Вогонь охопив будівлю військового комісаріату у селі Івантіївка на вулиці Кооперативній, інформує 24 канал.

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Згорів кабінет чергового

Як повідомляють, невідомі намагалися підпалити кабінет чергового. Правоохоронці знайшли там пластикову пляшку із залишками бензину та, ймовірно, олії.

В Саратовській області горів військкомат / Фото росЗМІ

Пожежу вдалося загасити до того, як вона перейшла до інших приміщень, але кабінет сильно постраждав від вогню. Поліція наразі шукає паліїв.

Невідомі намагались підпалити кабінет чергового / Фото росЗМІ

В Москві горіла військова частина

Цікаво, що вранці цього ж дня у столиці Росії загорілась військова частина. За попередніми даними, вогонь спалахнув у гаражних боксах, які розташовані на території частини у московському Східному адміністративному окрузі.

За наявною інформацією, площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. До гасіння довелося залучити близько десятка пожежних бригад. Як відомо, постраждалих немає.

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