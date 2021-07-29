Попіл у готелі та жахливий запах горілого, – українка про пожежі у Туреччині

У Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі, які наблизились вже й до курортних регіонів. Там відпочивають тисячі українців. Вони, на щастя, не постраждали, але стали свідками полум'яного неба та жахливого диму.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла українська туристка Яна Герасимова. Вона 29 липня повернулась з міста Сіде в Україну.

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Жінка розповіла, що прилетіла тоді, коли й було заплановано. Їх не евакуйовували. Однак вона спілкувалась з туристами, які прожила в сусідніх готелях – там були українці, які вилетіли завчасно.

Герасимова: Персонал був абсолютно спокійний

За словами жінки, персонал готелю не нервував, абсолютно спокійно обслуговував туристів. Водночас нічого не пояснював.

Були незручності у готелі. Був жахливий запах горілого. Попіл у всьому готелі: на балконах, вікнах – абсолютно всюди,

– розповіла Герасимова.

"Було важко виходити на вулицю приблизно 2 години. Ми вийшли о 21:00 на вечерю. Приблизно тоді можна було трохи дихати", – додала вона.

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Масштабні пожежі у Туреччині: коротко