Пожежі в турецькій Анталії майже локалізували: де ще чатує небезпека
Джерело:AA
Більшість осередків пожеж у курортній Анталії, що на півдні Туреччини, локалізовані. Виключенням є дише район Ібраді. Влада запевняє, що робить все, аби зупинити вогняну стихію.
Про це повідомив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу. Він прибув у місто Манавґат у провінції Анталія.
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Туреччина чекає на прибуття пожежників з низки країн
На допомогу турецьким рятувальникам вже вирушила група пожежників з Азербайджану. Це 40 пожежних машин та понад 160 вогнеборців.
Окрім того за дорученням президента Ільхама Алієва 200 пожежників будуть доставлені в район Даламан,
– сказав Чавушоглу.
Допомога надійде і від Казахстану – 2 гелікоптери та 16 рятувальників. Одна з турецьких компаній орендувала в Ізраїлю два літаки, які гаситимуть пожежі в Даламані. Також 9 серпня прибудуть два вертольоти зі США.
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Заарештували 7 осіб, причетних до підпалів
Зазначимо, що раніше турецькі правоохоронці заарештували 7 осіб, які можуть бути причетні до підпалів. Першого підозрюваного затримали ще 31 липня.
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Коротко про масштабні пожежі в курортній Туреччині
- Пожежі спалахнули 28 липня.
- Вогонь дістався і до туристичних зон та готелів, відпочивальників деінде доводилось евакуйовати.
- Жертвами стихійного лиха стали 8 людей. Кілька сотень були травмовані.
- Влада багатьох турецьких провінцій ввела заборону на відвідування лісових масивів.