Масштабні пожежі лютують у Греції: які регіони постраждали найбільше – карта

Лісові пожежі вже тиждень не вщухають у Греції. Вогонь охопив півострів Пелопоннес та острів Евбея. У четвер, 5 серпня, в цих регіонах спалахнули нові осередки пожеж.

За попередніми підрахунками, пожежа охопила до 5 тисяч гектарів лісу.

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Пожежі у декількох регіонах

Вогонь охопив регіони Ілія та Мессинія у Пелопоннесі. Регіональний губернатор Ілілї Василіс Яннопулос заявив, що вогонь спалахнув біля Міжнародної олімпійської академії. Приборканню пожеж у регіоні заважає вітер.

У Мессинії вітер вщух, але взяти вогонь під контроль досі не вдається. Хоч рятувальники зазначають, що послаблення вітру дещо зупинило просування стихії.



Карта осередків пожеж у Греції / Фото in.gr

Водночас на півночі острова Евбея уже евакуювали десятки мешканців сіл та туристів. Стихія, за даними місцевої влади, знищила уже понад 150 приватних будинків. Постраждали декілька десятків людей. Здебільшого це отруєння димом або незначні опіки. Загиблих, на щастя, немає.

Пожежі на острові Евбея: карта L-Team

Вогонь загрожує історичній пам'ятці

Міністерка культури Греції Ліна Мендон повідомила, що вогонь у регіоні Ілія загрожує музею Древньої Олімпії, де колись проходили перші Олімпійські ігри. Також чиновниця додала, що влада робить усе можливе для захисту об'єкту.

Пожежники усю ніч намагалися зупинити просування вогню до території музею. Про це повідомив мер Олімпії Панайотіс Антонакопулос виданню "Kathimerini".

Ми робимо все можливе, щоб врятувати це священне місце. Після людських життів наш пріоритет – врятувати історію,

– сказав чиновник.

Також стихія загрожує заміській королівській резиденції Татої, яка має статус пам'ятки культури.

Пожежі в Греції / Фото з соцмереж

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