Синоптики попереджають про надзвичайну небезпеку: у чому причина

8 квітня 2024, 13:45
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Джерело:

Укргідрометцентр

За інформацією Укргідрометцентру найближчими днями в України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ДСНС закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях.

Загоряння великих масштабів можуть мати шкідливі наслідки для довкілля та людей. Тому дуже важливо негайно повідомляти про виникнення пожежі, зателефонувавши за номером Служби порятунку "101".

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Де оголошено пожежну небезпеку

8 квітня у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій, 9-10 квітня у східних, центральних (крім Черкаської), Херсонській, 10 квітня і в Івано-Франківській та Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки,
– мовиться у повідомленні Укргідрометцентру.

 

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / Карта Украгідрометцентру

Під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 4 і 5-го класу;
  • розводити багаття в лісі і лісосмугах;
  • заїжджати автомобілем в ліс;
  • курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочену бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • створювати звалища та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Погода в Україні у квітні: що відомо

  • Синоптики розповіли, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 8 – 13 градусів тепла, у Карпатах 6 – 7.
  • Вони повідомили, що різкого потепління до +30 градусів наразі не варто очікувати. За орієнтовними прогнозами, вона далі коливатиметься. Зокрема, 11 та 12 квітня на Заході може знову дещо похолодати.
  • Місячна кількість опадів очікується в межах 30 – 52 міліметрів. У Карпатах 60 – 89, що в межах норми.

 

Автор: Ярослав Погончук