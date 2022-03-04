Рятувальники нарешті виїхали гасити пожежу на Запорізькій АЕС

Окупанти відкрили вогонь по Запорізькій АЕС – там спалахнула пожежа. Довго рятувальників не допускали до місця події.

Станом на 05:20 підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі.

Читайте також Близько 150 контейнерів, – Галущенко про загрозу займання ядерного палива на ЗАЕС

Після проведення розвідки у п'ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п'ятому поверхах, – зазначили рятувальники.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій вказують, що попередньо жертв і постраждалих немає.

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух заявив, що план евакуації готовий на випадок аварії на ЗАЕС. Однак наразі нікого не евакуйовують. За його словами, поки не та ситуація.



Що робити у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 каналу

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!