Пожежу на нафтобазі в Дубно локалізували
Джерело:телеграм Віталія Коваля
Після того, як загарбники завдали ракетного удару по нафтобазі у Дубно на Рівненщині, виникла пожежа. Але її вже вдалося локалізувати.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
До теми Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Дубно на Рівненщині
Наразі там працює 12 одиниць техніки та 65 рятувальників. Також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторного центру міста Рівне. Голова ОВА запевнив, що наразі небезпеки для населення немає.
Хімічний та радіаційний фон в нормі. Цивільному населенню нічого не загрожує, не потрібно евакуювати ні дітей, ні дорослих. Ситуація контрольована,
– заявив Коваль.
У Рівненській області у суботу, 26 березня, двічі оголошували повітряну тривогу:
- під час першої ЗСУ збили ворожий дрон;
- під час другої – ракета влучила в нафтобазу міста Дубно.
Нагадаємо, що ракетних обстрілів того ж дня зазнав Львів. На щастя, обійшлося без жертв, але є поранені.
Детальніше – Брифінг Садового та Козицького щодо атаки на Львів: дивіться відео