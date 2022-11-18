Позитивний саміт для України, – Клімкін розповів про підсумки G20

В Індонезії завершився саміт G20. Однією з ключових тем заходу, на якому зібралися провідні світові лідери, була російсько-українська війна.

За результатами зустрічі була прийнята спільна заява учасників. У ній мовиться про те, що більшість країн засуджують агресію Росії. Крім того, присутні дуже чіткі слова щодо риторики використання ядерної зброї. Про це 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Поки що це, на жаль, "двадцятка". Росія не була присутня на саміті, поїздка Лаврова – це казна-що. Однак формально Росія не виключена з "Великої двадцятки",

– зауважив Клімкін.

Колишній очільник МЗС пояснив, що саміт G20 – це такий собі консультативний майданчик між Заходом та іншими гравцями. Він існує не стільки для прийняття рішень, скільки для відпрацювання єдиного підходу.

"Він відпрацьовується на особистих зустрічах, тому тут декларація не критична. Ми зараз подивимося, як будуть реалізовуватися домовленості Джо Байдена і Сі Цзіньпіна. В цілому це був позитивний саміт для нас", – підсумував Павло Клімкін.

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Чи можуть Росію вигнати з G20

Все частіше від західних політиків лунають заклики про те, що Росію необхідно виключити з G20 через військову агресію проти України. Британський прем'єр Ріші Сунак пояснив, що цього не можна зробити аналогічно до сценарію з G7. Річ у тім, що G20 – ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу.

За словами лідера Британії, його країна та партнери по G20 чітко акцентують: будь-які погрози щодо застосування ядерної зброї є неприпустимими. Сунак закликав учасників заходу відправити Путіну чіткий сигнал про те, що йому немає місця за столом переговорів доти, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.