Тиск на Москву чи роззброєння Києва: у команді Трампа стався "розкол" через питання миру

Президент США Дональд Трамп намагається тиснути на російського диктатора Владіміра Путіна, аби примусити його до мирних переговорів стосовно закінчення війни в Україні.

Втім, його адміністрація та радники розходяться у думках, через те, як домогтися цього і покласти край війні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Путін не готовий до переговорів

NBC News, посилаючись на заяви американського лідера, повідомляє, що український президент Володимир Зеленський готовий підписати мирну угоду з Росією на прийнятних умовах. Це означає, що Дональду Трампу залишається домовитися з Росією у цьому питанні.

Експерти з національної безпеки у коментарі журналістам заявили, що слова без рішучих дій не змусять Путіна відмовитися від прагнення захопити територію України повністю, тому Трамп повинен показати Москві, що продовжувати надалі боротьбу є марною справою.

Водночас колишній посол США в Україні Джон Гербст та інші експосадовці, як пише видання, запевнили, що Путін не зацікавлений у мирних переговорах, поки росіяни продовжують зміцнювати позиції на сході України. Це означає, що Трампу доведеться постаратися.

Путін не хоче вести переговори зараз, тому що його війська просуваються вперед. Він хоче покласти у свою кишеню більше українських територій, коли почнуться переговори,

– заявив Гербст.

Радник глави адміністрації президента України Сергій Лещенко підтвердив в інтерв'ю виданню, що Київ відкритий для перемовин, однак це мають бути справедливі обговорення, а не ультиматум. Він упевнений, що Росія поки не збирається підписувати мирну угоду.

Які рішення розглядають у Трампа

Згідно з оприлюдненою інформацією, радники Трампа і члени його кабінету поки що не визначилися, який тиск потрібно чинити на Москву, щоб домогтися підписання мирної угоди з Києвом. У них тривають певні розбіжності стосовно потенційних рішень у бік обох сторін.

Зазначається, що радник із національної безпеки Майк Волтц і спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України та Росії Кіт Келлог переконані у тому, що потрібно застосувати американські важелі тиску на російського диктатора.

Водночас інші представники адміністрації Дональда Трампа виступають за скорочення допомоги Україні, аби домогтися якнайшвидшого завершення війни. Критики такого підходу впевнені, що це призведе до фактичного роззброєння Києва, через що Росія зможе перемогти.

Нагадують, що за скорочення військової допомоги Україні ще до вступу на поточну посаду активно виступав чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс. За його словами, Вашингтон нібито надає Києву надто багато коштів у межах підтримки.

Попри це, Кіт Келлог під час розмови з журналістами запевнив, що команда Дональда Трампа з національної безпеки синхронізована. Він зазначив, що американський лідер використовуватиме всі можливі важелі тиску на Владіміра Путіна, аби завершити війну.

Як зауважують у NBC News, вже через два дні після своєї інавгурації Трамп попередив, що чинитиме на Росію тиск, збільшивши тарифи та посиливши санкції. Це торкнеться продажу російських товарів у США та інші країни, якщо Путін відмовлятиметься підписати мирну угоду.

Колишній співробітник адміністрації Байдена розповів, що такі погрози навряд чи вплинуть на Путіна, оскільки обсяг торгівлі США з Росією різко скоротився після вторгнення Москви в Україну, що робить збільшення тарифів безглуздим заходом.

Однак Трамп може використати заморожені активи Росії для надання військової допомоги Києву. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що 300 мільярдів доларів російських резервів могли б значною мірою забезпечити Україну зброєю та фінансовою підтримкою.