Це не відповідає поточним потребам, – Макрон висловився щодо постачання літаків Україні

Президент Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, Францію та Бельгію. Він попросив союзників надати Україні зброю та техніку, зокрема винищувачі.

Президент Франції Еммануель Макрон не відкидає ймовірне постачання Україні літаків. Однак він після саміту ЄС у Брюсселі наголосив – це не може статися у найближчі тижні.

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"Я нічого не виключаю, але це не відповідає сьогоднішнім вимогам", – сказав Макрон на зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського.

Про яку зброю згадав Макрон

За словами Макрона, важливо, щоб союзники віддавали перевагу обладнанню, яке буде корисним вже. Він зазначив, що озброєння, яке надають Україні, має працювати на фронті якнайшвидше. Як приклад Макрон згадав гармати Caesar і системи протиповітряної оборони середньої дальності MAMBA, які вже надала Франція.

Можливо, буде необхідно активізувати постачання артилерійських снарядів і боєприпасів, щоб дозволити Україні почати наступ або протистояти наземним атакам. Працюватимемо над цим найближчими днями, – розповів Макрон.

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