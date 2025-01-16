Для Росії настане апокаліпсис: у Зеленського сказали, коли Трамп почне жорстко діяти щодо Путіна

Сценарій Кремля змінився й звучить трішки інакше, ніж всі думають. Тож як тільки Дональд Трамп поспілкується з російським президентом, то зрозуміє одну просту річ, через яку в результаті для Росії настане апокаліпсис.

Про це 24 Каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, які зміни відбулися у позиції Росії та чому Трамп почне жорстко діяти щодо Путіна, усвідомивши це.

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"Путін хоче принизити США"

Радник глави Офісу Президента зазначив, що Путін хоче домінувати, зокрема у двосторонніх відносинах між США та Росією. Коли обраний президент США поспілкується з російським диктатором, то усвідомить, що неадекватний Путін хоче закінчити війну виключно у рамках свого особистого сценарію, який звучить трішки інакше, ніж всі думають.

Не капітуляція України, а приниження Сполучених Штатів. Путін може усміхатися, пропонувати свою конструктивно-печенізьку логіку, але якщо відкинути ілюзії, то побачимо, що Росія хоче приниження США. У цей момент для Росії почнеться апокаліпсис,

– мовив Подоляк.

Він наголосив на важливості синхронізованої позиції щодо фіналу війни на умовах альянсу, у якому головні ролі відіграють США, Україна, Велика Британія, Німеччина та інші.

Україна не буде дотримуватися дивного руйнівного плану фіналу війни. Ми будемо продовжувати робити те, що робимо. Поступово партнери до цього долучатимуться. Зокрема Європа вже прийшла до тези, що треба просто наростити кількість руйнацій на території Росії,

– додав радник глави Офісу Президента.

До слова, Володимир Зеленський вірить, що Дональд Трамп зможе примусити Владіміра Путіна до миру і надати Україні реальні гарантії безпеки.