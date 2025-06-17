Починаємо тиснути: чи реально змінити позицію Трампа щодо війни на користь України

Президент США Дональд Трамп фактично готовий приєднатися до ударів Ізраїлю по Ірану. При цьому він так і не почав жорстко діяти проти диктатора Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, прокоментувавши цинічну заяву Трампа про удари по Україні. Цілком ймовірно, що він знав про цю атаку, але зараз просто "увімкнув дурника". Україна співпрацює з розвідувальними службами США. Там постійно йде обмін інформацією.

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Як вплинути на Трампа

Як наголосив Клочок, коли Трамп лише прийшов до влади, Європа та Україна діяли досить обережно. І це була правильна позиція. Ніхто не тиснув на президента США, аби не викликати супротив.

Все дійшло до того, що Трамп готовий жорстко діяти проти Ірану, але не проти Росії. І на це потрібно вже впливати. Європа та Україна працюють в цьому напрямку.

Певні кроки відбуваються. Я вже бачу і в заявах, і в діях ЄС тиск щодо. Він втік із саміту G7, зокрема й через тиск від європейців. Він не може з ними говорити,

– зазначив Клочок.

Крім того, на позицію Трампа суттєво впливатимуть майбутні проміжні вибори до Палати представників та третини Сенату, які відбудуться наприкінці 2026 року. У Сполучених Штатах вже були протести проти Трампа. І його рішення часто грають проти нього. Тому, можливо, він буде схильний змінювати позицію.

Нагадаємо, Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді, посилаючи на невідомі обставини. Там мала відбутися зустріч із Зеленським. Можливо, це пов'язано із загостренням на Близькому Сході.