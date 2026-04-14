Трамп хоче укласти угоду з Путіним, – експерт назвав єдину причину, яка його стримує

Президент США Дональд Трамп хоче завершення війни в Україні, щоб досягнути своїх цілей. Він хоче зблизитися з Росією, однак він бачить нашу державу як перешкоду цьому.

Британський журналіст, публіцист та видавець Пітер Дікінсон озвучив 24 Каналу думку, що Трампа стримує лише страх перед реакцією американського суспільства. За його словами, американський лідер хоче укласти угоду з Володимиром Путіним.

Як Трамп бачить війну в Україні?

Пітер Дікінсон зазначив, що широкий геополітичний контекст війни Росії проти України зовсім не цікавить Трампа. Для нього це не боротьба незалежної нації проти агресивної імперської диктатури.

З погляду Трампа це Америка та Росія, які зближаються в його інтересах, а перешкодою цьому є Україна. Відповідно Україна повинна піти з дороги. Для Трампа прийнятно все, що для цього потрібно. Якщо це означає передати українську територію, то так і буде. Тут немає ніяких меж,

– припустив журналіст.

За його словами, Трампа стримує лише думка, який вигляд це матиме для американської спільноти. Адже американці зосереджені на внутрішній політиці. Україна не входить у перелік пріоритетів середньостатистичного громадянина США, але вони знають про неї.

Це завдасть йому шкоди всередині країни. Тому я думаю, це єдине, що його зараз стримує. Він хоче укласти угоду з Путіним та зблизитись з росіянами. Він ніколи цього не приховував. Україна заважає цьому. Саме так він сприймає цю війну,

– пояснив публіцист.

Чому Трамп хоче завершити війну в Україні?