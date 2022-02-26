Позиції на переговорах буде диктувати Україна, – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк висловився щодо ймовірних переговорів між Україною та Росією щодо зупинення війни.

Він підтвердив інформацію про можливий переговорний процес між Україною та Росією

"Я не думаю, що Україна має слабкі позиції, якщо переговорний процес буде. А переговорний процес буде. Будь-яка війна закінчується переговорним процесом", – заявив Михайло Подоляк.

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Завдяки вдалим діям українським оборонцям, Україна буде диктувати свої умови під час переговорів.

"Позиції в цьому переговорному процесі будуть зовсім інші. Це будуть позиції, які буде диктувати Україна. Вона буде висувати вимоги, що відбуватиметься далі в тому числі в Донецькій та Луганській областях. Після подій останніх днів, особливо сьогоднішньої ночі, видно хто є хто", – підсумував Подоляк.

Інформацію про те, що переговорити між Україною та Росією готуються, до цього підтвердив речник президента Сергій Никифоров.