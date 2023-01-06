Позначені "Z": у Білорусь перекинули ще щонайменше 50 одиниць техніки

До Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z".

Лише вчора до Білорусі перекинули нову партію БТРів та броньовано-медичних машин, а сьогодні росіяни продовжили перекидання техніки.

Увага Лукашенко готує поле для маневру: для чого Білорусь проводить тривалі військові навчання

Як повідомляє моніторинговий сайт "Беларускі гаюн", тепер в ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.

Зазначають, що на одній із машин номера із 44-м регіоном Росії – це Західний військовий округ.

В Білорусь з Росії прибула нова партія техніки / Фото "Беларускі гаюн"

В Білорусі планують навчання авіаційних підрозділів

У Білорусі заявили, що начебто планують проведення спільних льотно-тактичних навчань авіаційних підрозділів разом з російською армією. Однак, очевидно, що це брехня, оскільки БТРи "не літають" і в такій кількості для льотних навчань явно непотрібні.

Актуально про загрозу з території Білорусі

Очільник ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив, що на території Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських військових.

3 січня у Білорусі в Мачулищах приземлився російський літак ДРЛО А-50У. Це повітряне судно допомагає наводити цілі для атак.

30 грудня за 13 годин на аеропорт у Мачулищах прилетіли військові літаки Росії. Зокрема, на території Білорусі з'явилися шість Іл-76МД. В

З жовтня Росія перекидає до Білорусі залізницею військову техніку, майно та військових. Це може свідчити про те, що Росія продовжує готувати Білорусь до нових ударів по території України. У листопаді та грудні також тривало переміщення техніки.