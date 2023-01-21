Навіщо в Москві ставлять ППО на дахи будинків: в ISW назвали несподівану причину

Кремль прагне створити інформаційні умови для того, щоб підготувати росіян до "затяжної війни" в Україні. Системи ППО на дахах будинків та адмінбудівель – чергова спроба висвітлити Україну, як таку, що загрожує Росії.

Про це розповіли в аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми спостереженнями, Кремль своїми діями маскує російську агресію в Україні під екзистенційну війну.

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ППО як спосіб виправдати затяжну війну в Україні

Кремлівська верхівка цілеспрямовано і послідовно намагається переконати своїх громадян та весь світ у тому, що вторгнення Росії в Україну – не втілення агресорських амбіцій, а екзистенційна війна. Таким чином, російська влада хоче виправдати затяжну війну проти українців.

Зокрема 19 та 20 січня російські джерела оприлюднили супутникові знімки, де видно, як на даху будівлі міністерства оборони у Москві та інших місцях поблизу міста встановлюють системи ППО. Речник Кремля Дмітрій Пєсков відмовився від публічних коментарів стосовно цього, а депутат Держдуми Євген Лебедєв назвав фото фейковими.

Водночас деякі військові блогери Росії навпаки почали радіти таким світлинам. Мовляв, жителі Москви нарешті зрозуміють, що Росія бере участь у "тяжкій війні" в Україні.

Фахівці з Інституту вивчення війни стверджують, що кремлівська влада наказала розгорнути ППО, аби створити нові інфоприводи щодо "загрози з боку України". При цьому, малоймовірно, що Путін та його посіпаки щиро вірять у такий розвиток подій.

Ця демонстрація також, ймовірно, є частиною нової інформаційної операції з контекстуалізації війни в Україні в російських міфах про "велику вітчизняну війну", яка, ймовірно, має на меті збільшити російську підтримку військових зусиль та подальшу мобілізацію, абсурдно зображуючи Україну як таку, що загрожує Москві та решті російського центру таким чином, як це робила нацистська Німеччина під час вторгнення до Радянського Союзу,

– пишуть аналітики.

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