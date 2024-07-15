Біля резиденції Путіна на Валдаї з'явилась ще одна установка ППО

У Росії не визнають, що воюють проти України, проте російський президент Владімір Путін намагається убезпечитись. Зокрема, біля його резиденції з'явилась ще одна установка ППО.

Неподалік резиденції Володимира Путіна на Валдаї з'явилася система протиповітряної оборони "Панцир-С1". Її встановили ​​на вежі в лісі на острові Рябіновий.

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ППО на околицях "дачі Путіна"

Комплекс знаходиться за 3,7 кілометра від резиденції російського президента. Зенітно – ракетний комплекс можна побачити на супутникових знімках від 6 травня. Цікаво, що саму вежу було збудовано у березні 2024 року.

Раніше писали, що одна із систем протиповітряної оборони, які захищали Петербург та Ленінградську область, була перекинута на оборону "стратегічно важливого об'єкту на Валдаї". Саме через це Санкт-Петербург почали атакувати українські дрони.



Біля резиденції Путіна встановили ППО / Фото Радіо Свободи

Це друга система ППО, розташована на околицях президентської "дачі".