Полковник ЗСУ порадив москвичам, як повітряними кульками перевірити ППО на будинках

У російських містах почали панічно посилювати протиповітряну оборону. Однак дії російського керівництва не піддаються жодній логіці.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. Він нагадав, що у столиці Росії поставили системи ППО прямо на дахах будівель.

До теми Москвичам приготуватися: росіяни готуються обороняти столицю

Зокрема, на даху міністерства оборони країни-агресорки встановили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

"Важко уявити, що відбувається у головах представників генштабу Росії. У того, хто це придумав, проблеми з головою", – зауважив Світан.

Ракети ППО можуть впасти на багатоповерхівки

За словами військового експерта, радіус дії комплексу "Панцир-С1" складає 20 кілометрів. Як зазначив Світан, можна поставити точку на карті на тому місці, де встановлена ця система ППО, і провести умовне коло.

"Можна обирати будь-яку багатоповерхівку у радіусі 20 кілометрів. Саме туди можуть падати і безпілотники, якщо вони будуть, і ракети самого "Панцира", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан сказав, як росіяни можуть перевірити роботу ППО у Москві: дивіться відео

Система ППО може спрацювати автоматично

Світан додав, що "Панцир-С1" здатний працювати в автоматичному режимі. Він пояснив, що система ППО може відреагувати і відпрацювати по будь-якому об'єкту, який відбиває її радіопромені і не відповідає за запит "свій – чужий".

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Тобто будь-який москвич може надути 2 – 3 гелеві повітряні кульки, прив'язати до них алюмінієву фольгу, запустити – і перевірити, чи відпрацює система "Панцир" в автоматичному режимі, чи ні. Однак треба пам'ятати, що ракети впадуть у радіусі 20 кілометрів.

Військовий експерт припустив, що у Москві багатьох цікавить принцип роботи установок на дахах будівель.

"Є багато москвичів, які після вечора суботи "переберуть" і спробують все-таки перевірити цю машину. Таких вистачає", – наголосив Світан.

Він додав, що з воєнної точки зору встановлення комплексу "Панцир" на дахах будівель немає ніякого сенсу. А лише може призвести до великої біди.

Росіянам не вистачає систем ППО, аби захистити Москву

За словами полковника запасу ЗСУ, розміщення систем ППО на дахах також свідчить про те, що у Росії недостатньо таких комплексів, аби правильно закрити місто.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Якби дійсно вирішувалося питання про те, аби закрити Москву від певних літальних об'єктів, то такі системи потрібно було б розміщувати по периметру міста на відстані 40 кілометрів одна від одної. А якщо для перекриття одна одної, то тоді – на відстані 20 кілометрів.

Світан зазначив, що росіянам потрібно було б поставити хоча б з десяток таких систем навкого своєї столиці. Тоді б ці комплекси працювали за Москвою – у полях.

У Москві встановили ППО на дахах: коротко