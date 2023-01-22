Полковник ЗСУ порадив москвичам, як повітряними кульками перевірити ППО на будинках
У російських містах почали панічно посилювати протиповітряну оборону. Однак дії російського керівництва не піддаються жодній логіці.
Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. Він нагадав, що у столиці Росії поставили системи ППО прямо на дахах будівель.
До теми Москвичам приготуватися: росіяни готуються обороняти столицю
Зокрема, на даху міністерства оборони країни-агресорки встановили самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
"Важко уявити, що відбувається у головах представників генштабу Росії. У того, хто це придумав, проблеми з головою", – зауважив Світан.
Ракети ППО можуть впасти на багатоповерхівки
За словами військового експерта, радіус дії комплексу "Панцир-С1" складає 20 кілометрів. Як зазначив Світан, можна поставити точку на карті на тому місці, де встановлена ця система ППО, і провести умовне коло.
"Можна обирати будь-яку багатоповерхівку у радіусі 20 кілометрів. Саме туди можуть падати і безпілотники, якщо вони будуть, і ракети самого "Панцира", – сказав полковник запасу ЗСУ.
Роман Світан сказав, як росіяни можуть перевірити роботу ППО у Москві: дивіться відео
Система ППО може спрацювати автоматично
Світан додав, що "Панцир-С1" здатний працювати в автоматичному режимі. Він пояснив, що система ППО може відреагувати і відпрацювати по будь-якому об'єкту, який відбиває її радіопромені і не відповідає за запит "свій – чужий".
Тобто будь-який москвич може надути 2 – 3 гелеві повітряні кульки, прив'язати до них алюмінієву фольгу, запустити – і перевірити, чи відпрацює система "Панцир" в автоматичному режимі, чи ні. Однак треба пам'ятати, що ракети впадуть у радіусі 20 кілометрів.
Військовий експерт припустив, що у Москві багатьох цікавить принцип роботи установок на дахах будівель.
"Є багато москвичів, які після вечора суботи "переберуть" і спробують все-таки перевірити цю машину. Таких вистачає", – наголосив Світан.
Він додав, що з воєнної точки зору встановлення комплексу "Панцир" на дахах будівель немає ніякого сенсу. А лише може призвести до великої біди.
Росіянам не вистачає систем ППО, аби захистити Москву
За словами полковника запасу ЗСУ, розміщення систем ППО на дахах також свідчить про те, що у Росії недостатньо таких комплексів, аби правильно закрити місто.
Якби дійсно вирішувалося питання про те, аби закрити Москву від певних літальних об'єктів, то такі системи потрібно було б розміщувати по периметру міста на відстані 40 кілометрів одна від одної. А якщо для перекриття одна одної, то тоді – на відстані 20 кілометрів.
Світан зазначив, що росіянам потрібно було б поставити хоча б з десяток таких систем навкого своєї столиці. Тоді б ці комплекси працювали за Москвою – у полях.
У Москві встановили ППО на дахах: коротко
- У Москві на адмінбудівлях поставили протиповітряну оборону. У Повітряних силах ЗСУ висміяли цей інцидент.
- Як зазначив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі. Натомість росіяни затягнули машини на колісній базі на дахи будинків.
- У Кремлі не захотіли пояснити своєму народу, навіщо на дахах будівель у Москві встановили системи ППО. Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков відмовився відповідати на незручне запитання, переадресувавши його до міністерства оборони.
- В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль прагне створити інформаційні умови для того, аби підготувати росіян до "затяжної війни" в Україні. Системи ППО на дахах будинків та адмінбудівель – це чергова спроба показати, нібито Україна загрожує Росії.