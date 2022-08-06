Зеленський відреагував на петицію про посилення ППО на Харківщині

Петиція про те, щоб Харківській області надали більше ППО, набрала необхідну кількість голосів. Президент Володимир Зеленський розглянув прохання українців та мешканців Харкова.

Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному, який відповідає за оборону України, розглянути питання, порушене в петиції.

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Президент подякував українцям за те, що долучились до петиції

10 червня 2022 року громадянка А. Є. Коновалова створила петицію "Прошу надати Харкову та Харківській

області більше протиповітряної оборони". Петиція №22/145254-еп набрала 25 тисяч необхідних голосів.

Володимир Зеленський подякував усім, хто долучився до "використання такої форми взаємодії влади й суспільства, як електронна петиція".

Питання посилення обороноздатності держави, зокрема підвищення ефективності системи протиповітряної оборони України, є одним із найбільш актуальних завдань сектору безпеки і оборони та одним із моїх найважливіших пріоритетів,

– сказав президент.

Чи дадуть Харкову більше ППО

Володимир Зеленський сказав, що протиповітряна оборона Харкова та Харківської області здійснюється у загальній системі протиповітряної оборони України, тож він доручив це питання Валерію Залужному, оскільки це його галузь.

Я доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України В. Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути порушене в електронній петиції питання і про результати розгляду поінформувати її автора,

– сказав президент.

Росіяни нещадно обстрілюють Харків

Окупанти безперестанку обстрілюють Харків та Харківську область. Сам обласний центр близько до кордону з росією, тож приліт ракети у місто складає всього лиш 30 – 40 секунд, у ближчі до росії села – ще менше. Багато людей не встигають реагувати на повітряну тривогу навіть в тому випадку, якщо вона встигла прозвучати.

Цієї ночі росіяни здійснили масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, газопроводи. В багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждали приміщення закладів освіти та дитячі майданчики. Також піротехніки вилучили снаряди, які не розірвались. Також знищено велике цивільне підприємство.

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