Коли буде закриття українського неба: Подоляк розповів деталі про отримання ППО

Україні вкрай необхідно закрити небо, щоб захиститися від ракетних атак збоку росіян. Невдовзі ми отримаємо потужні системи ППО від західних партнерів.

Оптимальна система захисту українського неба буде побудована у січні – лютому. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Відомо, що Україна отримає новітні системи Patriot від США. Сьогодні наші військові вчаться працювати на них. Однак нашій державі передадуть й інші ЗРК. Це лише питання часу – системи мають пройти певний коридор, щоб стати на чергування й забезпечувати безпеку об'єктів критичної інфраструктури.

Це не лише питання ЗРК Patriot. Паралельні йдуть переговори, деякі вже на фініші, деякі вже підійшли до логістики як такої. Найближчі тижні ми будемо отримувати додаткові системи,

– запевняє радник голови ОП.

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Patriot – символічна передача

З Patriot дещо складніша ситуація, говорить Подоляк, тому що необхідно проводити підготовку людей. Як правило, навчання займає три місяці. "Ми говоримо про українців, які вчаться втричі швидше, ніж будь-хто інший", – відзначив він.

Як наголосив радник ОП, сьогодні ми переконали світ у тому, що Україні потрібно передати нові зразки зброї. Про це вже не мовиться у політичному вимірі. Є дві основні складові:

логістична – коли, як і в якому обсязі ми отримаємо ЗРК чи ПРО;

навчальна – скільки потрібно часу на підготовку людей.

"Знаєте, в чому унікальність України? У нас дуже багато систем. Як правило, країна воює на дуже обмеженому колі систем. Військовослужбовці навчаються використовувати ті чи інші системи – це високоточна та високотехнологічна зброя. А Україна використовує одночасно десятки різновидів, тому доводиться навчатися", – сказав Подоляк.

Patriot від США – це сигнальна передача. Так, інші країни розуміють, що Україні у межах захисту неба, інфраструктури й цивільного населення потрібно передати усе, що тільки можна, включно з будь-якою кількістю систем Patriot.

Це символічна передача. Таким чином розблокована можливість отримання Україною не лише старі системи у мінімальних обсягах, а включно з новітніми системами протиракетної оборони як такої,

– переконаний радник ОП.

З бронетехнікою, переконаний Подоляк, буде так само. Наразі тривають відповідні переговори. Ми розуміємо, що для ефективного контрнаступу потрібно 300 – 400 танків, і бажано, щоб вони були високотехнологічні – Leopard або Abrams.

"Переговорні процеси інтенсифікуються. І, знову ж таки, буде символічно: один Abrams – 50 Leopard або один Leopard – 50 додаткових", – пояснив радник Офісу Президента.

Окрім того, йдеться про можливість отримання необхідної кількості ракет певної дальності. Подоляк акцентує, що наразі є політичне розуміння й політична воля щодо правильного закінчення війни. Україна має отримати весь інструмент для того, щоб звільнити свої території й змусити Росію понести відповідальність за вчинене відповідно до міжнародного права.

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