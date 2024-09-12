Президент Литви розповів про нову військову допомогу Україні. Науседа повідомив про намір посилити нашу ППО.

Про це Гітанас Науседа сказав під час спільної прес-конференції з главою держави Володимиром Зеленським у Києві.

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Литва посилить ППО України

Так, президент Литви наголосив, що країна вивчає можливість закупівлі придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО.

Він висловив сподівання, що протягом 2 – 3 тижнів вдасться отримати позитивний результат, і Литва якнайшвидше зможе передати ці системи українцям.

Також Науседа повідомив про намір поставити Україні 12 тонн боєприпасів до кінця 2024 року, а також розглядає можливість купити ППО малої дальності,

За словами Науседи, підтримка України з боку Литви на сьогодні становить майже півтора мільярда євро. З них 647 мільйонів євро призначені на військові потреби.

Нагадаємо, президент Литви прибув до Києва 11 вересня для участь у Кримській платформі. Також до столиці завітало понад 60 представників різних країн.

Серед гостей – держсекретар США Блінкен і голова МЗС Британії Лемі, які оголосили нові пакети допомоги.