"Це реально": Зеленський відповів, скільки систем ППО потрібно Україні для захисту від обстрілів

Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб повністю захистити Україну від російських ракетних ударів, нашій державі потрібно ще 12 – 15 систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force. За його словами, Росія спробує завдати нового ракетного удару, щойно буде готова.

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Скільки систем ППО потрібно Україні для захисту

Володимир Зеленський заявив, що зараз потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні.

Ми пам'ятаємо, що як компенсацію за неможливість запросити Україну до Альянсу на тому етапі нам було обіцяно значну кількість систем ППО. Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано. І відверто кажучи, наші партнери знають: нам потрібно ще 12 – 15 систем, крім цих, щоб повністю захистити нашу країну від російських ракетних ударів. Це реально,

– сказав Зеленський.

За його словами, головним фактором у цьому питанні є політична воля партнерів України, зокрема Сполучених Штатів і Європи.

До слова, днями США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси, безпілотники та бронемашини.