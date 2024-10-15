Зеленський заінтригував важливим рішенням щодо ППО

Президент Зеленський провів Енергетичну ставку у вівторок, 15 жовтня. На ній, зокрема, обговорили питання української ППО.

Глава держави заінтригував важливим рішенням щодо цього питання. Про це Володимир Зеленський пізніше повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Ухвалено рішення про посилення ППО

На Ставці обговорили комплексну підготовку до зими. Йшлося про всі рівні захисту енергетичної інфраструктури, серед яких – робота ППО, а також інженерія та РЕБ.

Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах,

– заінтригував президент.

Окрім посилення ППО, за словами Зеленського, є певні рішення щодо "Шахедів" і деяких видів ракет.

Водночас експерти наголошують, що під час холодів наша енергосистема перебуватиме в додатковому напруженні, і саме тоді Росія може завдати удару по Україні.

Попри те, що Україну мають посилити засобами ППО, російська армія робитиме розрахунок саме на масовість.

"Росія не будує свої плани відповідно до реальності, не рахує скільки систем ППО має Україна. У них завдання – запустити якнайбільше, а потім буде видно. Якщо попаде в електростанцію – воно виконане, якщо у житловий будинок – також. Саме цією логікою керуються окупанти. У них головне – всіма силами зруйнувати Україну як державу", – сказав військовий аналітик Ян Матвєєв.