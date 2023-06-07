Постійно моніторять: рух "Атеш" назвав координати російської ППО у Криму
Джерело:"Атеш"
Партизани руху "Атеш" знайшли російську установку протиповітряної оборони у Криму. Активісти опублікували у мережі координати системи.
Активісти на тимчасово окупованих територіях не перестають слідкувати за переміщенням росіян. Відстежують також і роботу ППО.
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Поблизу Сімферополя знайшли систему ППО
У мережі рух "Атеш" повідомив про розміщення російської системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Партизани також опублікували карту, на якій відмітили геолокацію. Згідно з їхніми заявами, ППО розташована на сході міста Сімферополь.
Наші агенти виявили розташування ППО на сході Сімферополя. Координати: 44.953509, 34.199211,
– мовиться у повідомленні.
Партизани руху також підкреслили, що агенти на окупованих територіях постійно моніторять ситуацію й діляться отриманою інформацією з потрібними людьми.
Координати ППО росіян відмітили на карті / скриншот з карти руху "Атеш"
Систему ППО в Криму показали у мережі: дивіться відео
До слова, нещодавно росіяни збили на Сході Кримського півострова дрон. Російська пропаганда, традиційно, почала істерити про "атаку українських безпілотників". У мережі навіть опублікували кадри, як доказ. Щоправда, пропагандисти не врахували, що дрон іранського виробництва, тобто збили вони власний БпЛА.
У Криму почався сезон "бавовни"
- Останнім часом у російських загарбників неспокійні вечори у тимчасово окупованому Криму. У Севастополі 29 травня пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляли, що спочатку пролунало 3 вибухи, а згодом – ще 3. Пропагандисти, традиційно, заспокоювали людей байками про "роботу ППО".
- У центрі Севастополя увечері 31 травня лунали потужні вибухи. Місцеві жителі неабияк злякалися такої "бавовни". Проте місцева окупаційна влада заявила, що всього лиш "учєнія".
- "Бавовна" завітала на аеродром у Джанкої. Росіяни заявили, що причиною вибухів начебто стала "атака безпілотників". Разом з тим, місцевих жителів пропагандисти заспокоювали казками про ППО – вона буцімто усе збила.