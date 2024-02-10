Прикриють кілька міст: які можливості ППО NASAMS, що може отримати Україна

Україна може отримати від Норвегії додаткові ППО NASAMS. Ймовірно, це можуть бути 10 пускових установок та 4 центри управління. Вони можуть прикрити 4 міста приблизно по 300 тисяч населення.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що це доволі серйозний підхід. Він додав, що ракети до цих систем мають дальність 40 кілометрів.

Дивіться також У Пентагоні відповіли, чи постачатимуть США озброєння для ППО на тлі проблем з бюджетом

"Дуже добре себе NASAMS показали. АІМ-120 – це ракета "повітря-повітря". F-16 користується нею. Дальність там близько 40 кілометрів у радіусі", – сказав Світан.

У цьому радіусі можна перехопити будь-яку повітряну ціль, окрім балістичної. Тобто це хороший механізм для виконання бойових завдань. Також такі системи можна використовувати фронтально.

Припустимо, по правобережжю Дніпра від Одеси до Запоріжжя можна розташувати ці комплекси. Той же Херсон перекрити, одеські порти, Миколаїв. Це доволі-таки серйозний подарунок,

– наголосив військовий експерт.

Можуть допрацювати

Ракета, яку використовує ця система ППО, практично досконала. Льотчик-інструктор припускає, що будуть працювати над тим, аби з 40 кілометрів збільшити її дальність удвічі. Це, вважає полковник ЗСУ в запасі, наступний крок.

"Це у майбутньому. Це як відпрацювали по SAMP/T італійсько-французькому. Взяли таку ж ракету Aster 30, додали пороховий пришвидшувач, який розганяє її при виході з тубуса. А далі – вона вже йде за сотню кілометрів", – сказав Роман Світан.

Україна посилює протиповітряну оборону: новини