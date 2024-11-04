Канада відправить в Україну першу замовлену систему NASAMS, – Зеленський

Україна отримає від Канади нову систему ППО NASAMS. Її спеціально замовили, щоб передати нашій армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського. Президент про передачу NASAMS дізнався під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

До теми Посилення ППО і планування операцій з далекобійними дронами: Зеленський провів Ставку

Коли Україна отримає NASAMS від Канади

Зеленський розповів, що прем’єр-міністр повідомив йому про відправлення першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS.

Розраховуємо отримати її до кінця поточного року,

– сказав президент.

Український лідер також висловив вдячність Джастіну Трюдо, його команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", що відбулася в Монреалі 30 – 31 жовтня.

"Наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій. На полях конференції наша делегація представила Джастіну План перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку", – підкреслив Зеленський.

Крім того, глава держави зазначив, що обговорив з Трюдо подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.

Також український та канадський очільники говорили й про подальшу оборонну підтримку нашої держави, ситуацію на полі бою, зокрема залучення до війни Північної Кореї, і скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 у 2025 році.

До слова, раніше міністр оборони Канади Білл Блер повідомляв, що його країна планує передати Україні систему NASAMS на початку 2025 року. Він наголошував, що компанія Raytheon передасть системи до кінця цього року, після чого Канада негайно відправить їх до України.