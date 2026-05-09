Навколо Москви будують нове "кільце" ППО, а з карт "зник" об'єкт Путіна, – медіа

Довкола Москви стягують додаткові системи протиповітряної оборони. Нове "кільце" переважно складається із зенітно-ракетних комплексів "Панцир".

Водночас на карті російського "Яндекса" розмили резиденцію Володимира Путіна у Валдаї. Про це розповіла "Радіо Свобода".

Дивіться також Немає чого Європі показати: росіяни розчаровані парадом і "порожньою" промовою Путіна

Як у Росії посилюють захист?

Журналісти з допомогою OSINT-дослідників дослідили супутникові знімки московського регіону та навколишніх областей. Вони з'ясували, що навколо російської столиці поступово формується додаткове "кільце" з ППО.

На баштах розміщують переважно саме ЗРК "Панцир". А перші установки нового "кільця" помітили ще 16 лютого. Тоді експерти геолокували слід від ракети ППО під містом Кашира.

За даними видання, з 2023 року для захисту Москви розмістили вже понад 100 систем протиповітряної оборони.

ППО навколо російської столиці: дивіться карту "Радіо Свободи"

Паралельно стало відомо, що резиденцію диктатора Володимира Путіна на Валдаї розмили на російських "Яндекс.Картах". Зробили це перед 9 травня. До цього на супутниковій карті "блюрили" лише військові об'єкти та ВПК Росії.

Розмите розташування резиденції на карті / Фото "Радіо Свободи"

За даними журналістів, територію навколо резиденції захистили 25 системами ППО. Саме там часто мешкає Аліна Кабаєва з синами президента Росії.

Як проходить тимчасове перемир'я?

Президент США заявив про тимчасове перемир'я у війні Росії та України. Воно триватиме з 9 по 11 травня та передбачає обмін полоненими 1000 на 1000. У Росії підтримали пропозицію, яка, мовляв, є "результатом попередньої розмови між Трампом і Путіним".

Згодом у російському Міноборони цинічно звинуватили Україну в атаках по позиціях окупантів та інших об'єктах. Натомість ворог нібито не завдавав жодних ударів, додали росіяни.

До цього Україна пропонувала свій варіант перемир'я з опівночі 6 травня. Володимир Зеленський пообіцяв, що дії українських військових будуть дзеркальні на дії противника. Однак Росія, звісно ж, не дотрималась його.