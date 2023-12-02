Вищі на голову, ППО на Одещині значно посилилось, – Братчук

Окупанти у ніч на 2 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Українські захисники збили 10 із 11 "Шахедів". Так сили ППО, мобільні вогневі групи знищили майже 90% ворожих БпЛА.

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що, зокрема, вдало та ефективно попрацювали прикордонники. Зазначимо, що тривогу в області оголосили ще ввечері 1 грудня.

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"Десь половина з 90% – це ті дії, які застосовують саме мобільні вогневі групи. Є ефективність від цієї роботи. У цьому напрямку рухаємося, зокрема, і на Південних теренах", – наголосив Братчук.

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Який прогрес

Під час минулого опалювально-енергетичного сезону у 2022 – 2023 році, коли ворог атакував Одещину, навіть за тих умов та озброєння українські військові збивали максимально усе, що можна було збити.

У порівнянні з тим роком, нині на голову вище в оснащенні, в тактиці, зокрема. Хоча ворог теж не стоїть на місці,

– додав речник Української добровольчої армії "Південь".

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