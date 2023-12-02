Вищі на голову, ППО на Одещині значно посилилось, – Братчук
Окупанти у ніч на 2 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Українські захисники збили 10 із 11 "Шахедів". Так сили ППО, мобільні вогневі групи знищили майже 90% ворожих БпЛА.
Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що, зокрема, вдало та ефективно попрацювали прикордонники. Зазначимо, що тривогу в області оголосили ще ввечері 1 грудня.
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"Десь половина з 90% – це ті дії, які застосовують саме мобільні вогневі групи. Є ефективність від цієї роботи. У цьому напрямку рухаємося, зокрема, і на Південних теренах", – наголосив Братчук.
Наскільки посилилося ППО на Одещині: дивіться відео
Який прогрес
Під час минулого опалювально-енергетичного сезону у 2022 – 2023 році, коли ворог атакував Одещину, навіть за тих умов та озброєння українські військові збивали максимально усе, що можна було збити.
У порівнянні з тим роком, нині на голову вище в оснащенні, в тактиці, зокрема. Хоча ворог теж не стоїть на місці,
– додав речник Української добровольчої армії "Південь".
Атаки росіян на Одещину: останнє
- Ворог у ніч проти 2 грудня атакував Одеську область ударними БпЛА. Їх запускали із тимчасово окупованого Криму – із мису Чауда. Окупанти спрямували ударні безпілотники по прибережних районах. Один із дронів-камікадзе влучив в об'єкт інфраструктури. Унаслідок цього сталася пожежа. Люди не постраждали.
- У ніч проти 30 листопада росіяни також атакували Одещину "Шахедами". В Одесі та області лунали вибухи. У межах регіону тоді знищили 5 дронів-камікадзе.
- 28 листопада в області також було гучно. У Повітряних Силах ЗСУ тоді заявили, що у бік Одеси рухалася ракета.