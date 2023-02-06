У Варшаві помітили колони з ЗРК Patriot: ЗМІ розповіли, куди вони їхали та навіщо
Джерело:The Warsaw
У польській столиці помітили колони з зенітно-ракетними комплексами Patriot. Зауважимо, що такі системи ППО раніше Польщі передала Німеччина.
Patriot помітили у Варшаві 5 лютого. Про це з посилання нам польські ЗМІ пише 24 Канал.
Це цікаво Не боротьба з "Шахідами": які основні завдання виконуватиме ЗРК Patriot в Україні
Patriot помітили у Варшаві
У виданні зазначили, що мешканці Варшави в неділю спостерігали за транспортом, який перевозив через столицю значну кількість військової техніки. Як з'ясувалося, в аеропорту в районі Бемово продовжуються навчання з протиповітряної роботи із застосуванням Patriot.
Patriot у Варшаві / Фото з твітеру Блащака
Польські системи Patriot переміщаються з Сохачова до аеропорту на столичному Бемово, де будуть розгорнуті. Це важливий елемент навчань солдатів із 3-ї Варшавської ракетної бригади ППО,
– пояснив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Також польські ЗМІ зазначили, що 3-я Варшавська ракетна бригада ППО – це військове формування, призначене для "прикриття військ та об'єктів від ударів з повітря пілотними та безпілотними засобами повітряного нападу".
Зауважимо, що врешті-решт наша держава отримає Patriot від Сполучених Штатів. Українські воїни вже проходять навчання на цих ЗРК.
Читайте також Коли українці завершать навчання у США на системах Patriot: відповідь аташе з питань оборони