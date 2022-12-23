Путін напружився: Веніславський спрогнозував, коли запрацює ППО Patriot

США 19 грудня ухвалили рішення про передачу ППО Patriot Україні. Дехто передбачає, що на освоєння установки знадобиться близько 9 місяців, але для українських військових реальні значно менші строки.

Про це 24 каналу наживо розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його припущеннями, ППО Patriot в Україна побачить вже в січні 2023 року.

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Веніславський вважає великим проривом для України надання ППО Patriot та іншого озброєння, про яке вже заявили офіційно. Це відбулося завдяки системним зусиллям Президента України, який обговорював це постійно говорив з представниками США. Важливий внесок зробили і Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, комітети Верховної Ради тощо.

Ми працювали саме над цим питанням із самого початку війни. Дуже багато було скептиків, зокрема і серед українських високопосадовців. Але те, що здавалося неймовірним, в грудні стало реальністю,

– заявив депутат.

Коли в Україні запрацює Patriot

Побачити Patriot, за словами депутата, Україна зможе вже в січні. Залишається питання: "Коли сили ППО зможуть ним скористатися?". Веніславський оптимістично підкреслив, що увесь світ відзначає небачену швидкість українських військових в опануванні західної техніки. Війна призводить до скорочення строків.

Я переконаний, що наші військові і систему Patriot освоять швидше за нормативні строки. Тим більше, що ми вже продемонстрували це на ракетних системах залпового вогню і на інших системах, де також були прогнози, що часу знадобиться більше,

– підкреслив Веніславський.

За прогнозами політика, через один-два місяці після отримання ППО, ми будемо бачити вже результат застосування цих систем в Україні.

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Потужність Patriot

За словами депутата, те, що на своїй пресконференції передачу Patriot згадав Владімір Путін означає, що ми точно на правильному шляху. Путін, зокрема, сказав, що це стара система і Росія має такі ракети, які Patriot не збиває.

Путіну треба нагадати, що навіть тими старими системами, які в нас є, українські сили ППО досягали, напевно, небачених в історії результатів за відсотком збитих ракет і літальних апаратів,

– додав нардеп.

Він переконаний, що ці системи безсумнівно підсилять нашу протиповітряну оборону. Справді, не можна сказати, що ми збиватимемо абсолютно всі ракети, адже ППО з повною гарантією захисту неба в світі нема. Але і так високий відсоток збивання значно збільшиться.

"У цьому немає сумнівів ні в кого, зокрема і в російського агресора", – зауважив Веніславський.

Можливості ППО Patriot / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про отримання ППО Patriot