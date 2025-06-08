У NYT розповіли, як цивільні добровольці ночами знищують "Шахеди" під Києвом

У "гарячі ночі", коли Росія намагається придушити протиповітряну оборону Києва, Україна покладається не лише на ракети Patriot. Небо захищають цивільні – викладачі університетів, будівельники, продавці – з прожекторами та старими кулеметами.

Про це йдеться в публікації The New York Times від 8 червня, передає 24 Канал. Журналісти поспілкувалися з добровольцями на базі в Переяславі Київської області.

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Як добровольці збивають "Шахеди"

Росія використовує рої безпілотників, аби виснажити українську ППО перед запуском ракет. Для збиття повітряних цілей існує розгалужена мережа підрозділів, озброєних усім – від застарілих кулеметів до найсучасніших західних систем та електронних перешкод для блокування навігаційних систем.

Але залежність міста (Києва – 24 Канал) від неоплачуваних, легко екіпірованих добровольчих екіпажів, які збивають безпілотники, показує, наскільки розтягнута його протиповітряна оборона,

– йдеться в статті.

Підрозділ у Переяславі сформували влітку 2023 року – у команді цивільних добровольців були навіть жінки. Військові передали їм кілька старих рушниць і провели базовий вишкіл. Усе інше – форма, бронежилети, аптечки, паливо та їжа – дісталося за кошти волонтерів.

Протягом останніх двох років члени підрозділу поєднують денну роботу з виснажливими 12-годинними нічними змінами в переслідуванні російських БпЛА.

За словами командира Олега Ворошиловського, столична ППО побудована у вигляді 3 концентричних кілець. Його підрозділ покриває близько 32 кілометрів зовнішнього шару, їхнє завдання – збивати дрони на підльоті та попереджати наступні рівні оборони.

Команда збиває безпілотники за допомогою кулеметів "Максим" часів Другої світової війни та кількох Uk vz. 59, розроблених у Чехословаччині в 1950-х роках.

Можливо, вони старі, але вони ефективні,

– розповідає Ворошиловський.

Однак нещодавно добровольці отримали новий і більш потужний кулемет американського виробництва Browning. "Ми мріяли про нього", – поділилася Софія, колишня журналістка та захисниця неба.

Нагадаємо, уночі 9 червня Росія запустила 479 БпЛА, 4 аеробалістичні ракети "Кинджал", 10 крилатих ракет Х-101; 3 крилатих ракети Х-22 тощо. Станом на 10:30 українська ППО знешкодила 479 засобів повітряного нападу противника.