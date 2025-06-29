ППО працює у Полтаві: місту загрожують "Шахеди" і ракети
- У Полтавській області в ніч на 29 червня відбулися комбіновані атаки з використанням дронів та ракет, зокрема на Кременчук.
- Вибухи чули й у Полтаві, де працювала система ППО для захисту від повітряних загроз.
У Полтавську область цієї ночі, 29 червня, залетіли багато різних засобів повітряного нападу ворога. Під комбінованим ударом перебував Кременчук.
А проте й у самій Полтаві чули вибухи, там працювали сили ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Вибухи у Полтаві вночі 29 червня: що відомо
Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили ще о 19:38 попереднього дня, 28 червня. Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників російської армії.
Упродовж усієї ночі неодноразово ворог запускав не тільки дрони, а й ракети різних штибів. У Полтавській області, зокрема, під комбінованою атакою перебував Кременчук.
А ближче до 4 години ранку стало відомо про вибухи у Полтавській громаді. Влада проінформувала про роботу ППО. Спочатку це було через "Шахеди", а потім і через ракетну атаку.
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