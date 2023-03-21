Нащадки радянських технологій: чи можуть росіяни закрити небо над Кримом

У тимчасово окупованому Росією Криму часто "прилітає" на склади зі зброєю та угрупування загарбників. Росіяни дуже бояться ЗСУ, тому постійно вживають різних заходів для безпеки. Але у Росії нема можливості закрити небо над Кримом.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, засоби ППО, які так часто вихваляють окупанти, не можуть повністю захистити їх від "бавовни".

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"Комплекси, які вони дуже хвалили, є нащадками радянських технологій. У кращому випадку – кінця 80-х років, які мають у своїй конструкції обмежене використання цифрової архітектури. Тому їхня ефективність набагато нижча від заявленої", – зауважив він.

Тому Росія не має можливості повністю закрити небо і над своїми власними територіями.

Росіяни не можуть закрити небо над Кримом

Крамаров зазначив, що загарбники можуть за допомогою комплексів С-300, С-400, Бук-М2, Бук-М3, Тор закривати небо лише над певними місцями півострова.

Також військовий експерт пригадав зенітно-артилерійську систему Панцирь-С1, яку росіяни зараз не застосовують там, де висока ймовірність ураження. Він пояснив, що коли починається важкий бій, у ворога виникають проблеми.

Якщо росіяни використовують Панцирь-С1 в умовах важкого протиповітряного бою з великою кількістю послідовних пострілів, у них починаються проблеми із системою виведення ракет на бойову готовність. Вона просто стріляє по об’єктах, які поруч,

– сказав він.

Як підкреслив Андрій Крамаров, ЗСУ вдається ефективно нищити російські радіолокаційні системи. Експерт наголосив, що окупантам не вдасться повністю закрити небо над Кримом.

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