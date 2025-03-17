Я дуже хотів, але не отримав, – Зеленський про ліцензії від Заходу на виробництво ракет для ППО

Нещодавно у західних ЗМІ з'явилася інформація, що в Україні майже закінчилися ракети до систем ППО SAMP-T. Зазначається, що Київ звернувся до урядів Франції та Італії із проханням поставити нові снаряди. Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію.

Видання Corriere della Sera пише, що Україні необхідно щонайменше 50 ракет для SAMP-T. Втім, Італія і Франція майже вичерпали власні запаси. Під час спілкування з журналістами 15 березня президент Зеленський підтвердив дефіцит снарядів до систем ППО, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Глава держави зауважив, що ракет для SAMP/T ніколи не було достатньо. Він подякував Франції та Італії, які надали Україні ці системи.

Президент підтвердив, що SAMP/T – хороші системи, хоча й не здатні збивати все, що можуть Patriot. Він наголосив, що SAMP/T допомагають і продовжують допомагати захисникам відбивати російські атаки. Однак є постійна проблема з цими ППО – це великий дефіцит ракет. Для SAMP/T знайти снаряди складно. Заміною цим системам можуть бути лише Patriot.

Зеленський зауважив, що за час вторгнення він зрозумів чимало речей про війну. Зокрема, зробив висновок: що там, де можна забрати ліцензію у партнера на виготовлення ракет, треба її забирати. Україна здатна виробити їх набагато швидше.

Я не отримав цих ліцензій. Я дуже хотів. Це було для мене дуже важливо. Patriot, SAMP/T, HAWK…,

– розповів президент.

Зеленський зауважив, що видача ліцензій часом непроста справа. Адже є системи, для видачі ліцензій на які, потрібна згода чотирьох країн. Усе залежить від політичної волі одразу кілької держав. "Ми потрохи розвиваємо цей напрямок", – підсумував політик.