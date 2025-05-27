Ігнат відповів, чи справді в України закінчилися ракети до західних ППО, як писали ЗМІ

Західні ЗМІ писали, що в України нібито закінчилися ракети для системи ППО SAMP/T. Дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони завжди був проблемою для нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері національного маратону.

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Що зараз в України з ракетами до ППО

Юрій Ігнат заявив, що, безумовно, в України радянське озброєння і виснажується, і ламається, дещо може і знищується.

Зрозуміло, що запас радянських ракет був нескінченний, і навіть ті, що ми отримали від наших партнерів, які мали на озброєнні радянські системи, вони теж мають властивості закінчуватись з введенням таких бойових дій, як ми ведемо з Росією,

– наголосив полковник.

Він зауважив, що тому зараз Україна покладається на західні системи ППО. Але, безумовно, коли противник нарощує засоби, то ці ракети теж витрачають наші військові для збиття цілей.

"Саме тому нам потрібно їх постійно поповнювати", – підкреслив Ігнат.

Водночас представник Повітряних сил ЗСУ сказав, що дуже добре, що європейська преса, зокрема і британські видані, і французькі ЗМІ, почали наголошувати на дефіциті ракет для західних систем ППО та більше спрямовувати свої матеріали на інформаційне поле саме своїх країн.

Але там то воно якось пройшло більш-менш тихо, але в Україні воно чомусь піднялося дуже серйозно. Насправді тому, що саме наша країна обстрілюється, і саме нам потрібні ракети тощо,

– розповів полковник.

Зрештою Юрій Ігнат зауважив, що не буде говорити, що в України є, а чого нема, бо цього не потрібно говорити назагал. Проте зауважив, що ракет дійсно завжди було в Україні в дефіциті, хоча союзники й надають відповідні типи озброєння за потребами.